Почти 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сильные ливни с грозами прошли ночью в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь", - говорится в сообщении.

По информации властей, самые сильные дожди прошли в Зеленограде (32 мм), новой Москве (17 мм) и на востоке города (16 мм).

До вечера пятницы в Москве может выпасть еще до 25 мм осадков, предупредили в мэрии.

"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - подчеркивается в сообщении.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил журналистам о новой волне ливней и гроз с порывистым ветром, которая накроет Москву в пятницу и субботу.

"По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50-70% месячной нормы", - сказал Бирюков в четверг.

По его оценке, к 27 июля в городе выпало 150-180% месячной нормы влаги.

Месячная норма осадков июля в Москве - 84 мм. Расчеты ведутся по данным многолетних наблюдений на опорной метеостанции (ВДНХ).

Столица в среду побила рекорд по дождям, установленный 26 июля 1894 года. За несколько часов в городе выпало до 46 мм осадков.