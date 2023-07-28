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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:11

Сильные дожди прогнозируются в ряде регионов России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дожди, грозы и усиление ветра прогнозируются в ряде российских регионов в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Центр европейской России находится между двумя барическими образованиями (...) Интенсивные осадки прогнозируются сегодня и завтра в ряде регионов - Брянской, Московской, Орловской, Белгородской, Курской областях. В субботу осадки затронут Ярославскую, Ивановскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую области. Как видите, сильный дождь прогнозируется во всем Центральном федеральном округе эти два дня. И это связано с взаимодействуем двух циклонических образований", - сказал Вильфанд.

Также сильный дождь прогнозируется в ряде регионов на Волге - в Пензенской, Саратовской, Ульяновской областях, а в воскресенье - в Татарстане.

Кроме того, сложная погодная ситуация прогнозируется на Черноморском побережье - в Крыму и Краснодарском крае.

"Приближение фронтального раздела в Краснодарском крае обусловит дожди, в Крыму они будут наиболее выраженные. Сегодня в Крыму очень сильный дождь с ливневыми зарядами. Прогнозируется сложная, опасная ситуация - очень сильный дождь, гроза, крупный град и ветер 30 - 35 м/с", - сказал Вильфанд.

В Краснодарском крае из-за приближающегося холодного фронта сегодня и завтра произойдет понижение температуры на 10 градусов - после 39-градусной жары в четверг температура понизится до плюс 30. Также прогнозируется сильный дождь, ливни, гроза, град и усиление ветра до 25-28 м/с.

При этом, начиная с воскресенья погода будет восстанавливаться и "станет нормальной для отдыха".

Сильная жара, как сообщил Вильфанд, установилась на нижней Волге - в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, там температура повысилась до плюс 42 градусов. Однако уже завтра и туда придут дожди и грозы. Кроме того, ливни и сильный дождь будут в Забайкалье и Бурятии.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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