Дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство "Москва"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Облачная погода с прояснениями, до 21 градуса тепла, а также гроза ожидаются в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр России.

Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, при грозе 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Эта неделя выдалась в столице дождливой. Так ливни с грозами прошли в ночь на пятницу. Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы. Самые сильные дожди прошли в Зеленограде (32 мм), новой Москве (17 мм) и на востоке города (16 мм).

Столица в среду побила рекорд по дождям, установленный 26 июля 1894 года. За несколько часов в городе выпало до 46 мм осадков.