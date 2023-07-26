В Москве побит рекорд по осадкам для 26 июля, установленный в 1894 году

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Москва побила рекорд по осадкам, установленный 26 июля 1894 года, сообщается в среду в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов выпало до 46 мм осадков", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, предыдущий рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году - 42,5 мм.

Самые сильные дожди прошли в Можайском районе на западе Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - отмечается в сообщении.