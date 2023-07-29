Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Расписание поездов изменится на Казанском направлении с 31 июля по 3 августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Казанском направлении значительно изменится с 31 июля по 3 августа в связи с подготовкой к запуску третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3), сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"С 4:30 31 июля до 4:30 3 августа в связи с подготовкой к запуску D3 на Казанском направлении значительно изменится расписание поездов", - говорится в телеграм-канале департамента.

Часть поездов будет отменена, у части изменится расписание, маршрут следования и остановки.

Интервалы движения поездов будут увеличены до 20 минут в пиковые часы, до 40 - в течение дня. Часть поездов будут прибывать и отправляться от станции Перово, некоторые - от Казанского вокзала.

В департаменте попросили пассажиров строить альтернативные маршруты и планировать поездки заранее.

Москва Казанское направление Казанский вокзал Перово МЦД-3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу

Дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу

В Москве после прохладных выходных потеплеет до 27 градусов

Почти 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Почти 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

В Москве за двое суток может выпасть до 70% месячной нормы осадков

В Москве за двое суток может выпасть до 70% месячной нормы осадков

Ректор МГУ выступил за создание филиала вуза в Африке

Новую дорогу между севером и северо-востоком Москвы запустят осенью

Новую дорогу между севером и северо-востоком Москвы запустят осенью

В Москве побит рекорд по осадкам для 26 июля, установленный в 1894 году

В Москве побит рекорд по осадкам для 26 июля, установленный в 1894 году

Свыше половины месячной нормы осадков выпало местами в Москве за час

Свыше половины месячной нормы осадков выпало местами в Москве за час

Мосгорсуд перевел экс-замглавы Минцифры Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО

Мосгорсуд перевел экс-замглавы Минцифры Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО

Суд отправил под домашний арест главного инженера московского ТЦ "Времена года"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });