Расписание поездов изменится на Казанском направлении с 31 июля по 3 августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Казанском направлении значительно изменится с 31 июля по 3 августа в связи с подготовкой к запуску третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3), сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"С 4:30 31 июля до 4:30 3 августа в связи с подготовкой к запуску D3 на Казанском направлении значительно изменится расписание поездов", - говорится в телеграм-канале департамента.

Часть поездов будет отменена, у части изменится расписание, маршрут следования и остановки.

Интервалы движения поездов будут увеличены до 20 минут в пиковые часы, до 40 - в течение дня. Часть поездов будут прибывать и отправляться от станции Перово, некоторые - от Казанского вокзала.

В департаменте попросили пассажиров строить альтернативные маршруты и планировать поездки заранее.