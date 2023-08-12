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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

В Москве простятся с актрисой Верой Васильевой

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народной артисткой СССР, актрисой театра и кино Верой Васильевой пройдет в Театре Сатиры в субботу, после ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Прощание с Васильевой пройдет на основной сцене Театра сатиры, где служила актриса, с 11 до 13 часов, гражданская панихида - с 12 часов. После пройдёт отпевание в Храме Христа Спасителя.

О смерти Васильевой на 98-м году жизни сообщили в Театре сатиры в среду.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Ещё будучи студенткой, в 1945 году дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине "Близнецы". Первую большую роль сыграла в 1947 году - Настю Гусенкову в фильме "Сказание о земле Сибирской". Всего фильмография Васильевой насчитывает более 40 картин, среди них такие как "Свадьба с приданым", комедия "Звезда экрана", драма "Несовершеннолетние", комедия "Карнавал", мелодрама "Выйти замуж за капитана" и другие.

С 27 марта 1948 года - актриса Московского академического Театра сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.

Вера Васильева
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