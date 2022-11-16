Приставы РФ принудительно взыскивают с Google свыше 21 млрд руб. оборотного штрафа

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере более 21 млрд рублей за неоднократный отказ удалить недостоверный контент, связанный с проведением спецоперации на Украине.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 9 ноября на основании решения судебного участка 422 Таганского района Москвы в отношении компании возбуждено исполнительное производство о взыскании 21 млрд 77 млн 392 тыс. рублей.

Кроме этого, ФССП ведет еще 17 возбужденных в текущем году исполнительных производств на общую сумму 67 млн рублей.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы признал Google виновным в повторном административном правонарушении, выразившемся в нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию. Компании был назначен административный штраф в размере 21 770 392 317 рублей. 9 сентября это решение вступило в законную силу, после чего у Google было 60 суток для добровольной выплаты, но этого сделано не было и материалы передали судебным приставам для исполнения судебного решения и принудительного взыскания.

Поводом для привлечения компании к административной ответственности, как отмечали в Роскомнадзоре, послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, который "целенаправленно способствует распространению": недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ".

Кроме того, заявляли в РКН, на видеохостинге размещены материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних, а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних.

В РКН напомнили, что компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google LLC оштрафована на общую сумму более 68 млн рублей.

24 декабря 2021 года судебным участком мирового судьи 422 Таганского района в отношении компании Google LLC уже был назначен оборотный штраф по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ в размере 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, который был взыскан с компании Федеральной службой судебных приставов полностью.

16 июня российская "дочка" Google - ООО "Гугл" подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы.