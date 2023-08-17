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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Суд в Москве арестовал фигуранта дела о взрыве в Махачкале

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест фигуранта дела о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Насрулаева заключили под стражу на срок до 14 октября, заявили агентству в суде в четверг.

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Насрулаеву, уточнили в суде, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По ходатайству следствия, заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

СМИ называют Насрулаева арендатором помещений автосервиса, где хранилось удобрение, вызвавшее взрыв.

В понедельник, 14 августа, в автосервисе на окраине Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв. После этого пожар перешел на рядом стоящую автозаправочную станцию.

В результате случившегося погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 84 пострадали. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, и проезжающие автомобили.

Взрыв на автозаправке в Махачкале

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Басманный суд Москвы Махачкала Москва
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