Полеты во "Внуково" и "Домодедово" ограничивали в ночь на воскресенье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Работа московских аэропортов "Внуково" и "Домодедово" ограничивалась в ночь на воскресенье из соображений безопасности, сообщили в Росавиации журналистам.

"В этой связи шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в "Шереметьево" (3 рейса), Нижний Новгород (2 рейса) и Санкт-Петербург (1 рейс)", - говорится в сообщении.

После отмены ограничений в 04:30 мск пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

В настоящее время московские аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" работают штатно, отметили в Росавиации.