Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Полеты во "Внуково" и "Домодедово" ограничивали в ночь на воскресенье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Работа московских аэропортов "Внуково" и "Домодедово" ограничивалась в ночь на воскресенье из соображений безопасности, сообщили в Росавиации журналистам.

"В этой связи шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в "Шереметьево" (3 рейса), Нижний Новгород (2 рейса) и Санкт-Петербург (1 рейс)", - говорится в сообщении.

После отмены ограничений в 04:30 мск пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

В настоящее время московские аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" работают штатно, отметили в Росавиации.

Москва Внуково Домодедово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Подольске на складе Ozon произошел пожар

Атаки беспилотников на Москву

Пытавшийся нанести удар в Москве и Подмосковье дрон ВСУ подавили средствами РЭБ

В Москве с середины следующей недели будет не теплее плюс 20 градусов

Суд в Москве арестовал сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Выходные станут последними в нынешнем купальном сезоне в Москве

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Гроза надвигается на Москву

Путин заявил, что проект ВСМ Москва-Петербург подошел к возможности реализации

Путин заявил, что проект ВСМ Москва-Петербург подошел к возможности реализации

Пять новых станций построят в центре Москвы в рамках создания МЦД-5

Суд в Москве арестовал фигуранта дела о взрыве в Махачкале

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });