Главу фирмы-организатора смертельной диггерской экскурсии в Москве задержали в Петербурге

Еще одному фигуранту дела предъявили обвинение, третий подозреваемый улетел в ОАЭ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Из Петербурга в Москву должны доставить гендиректора ООО "Спутник" - фирмы, которая организовала диггерскую экскурсию по подземельям Москвы и продавала на нее билеты, следует из сообщения Следственного комитета. 20 августа участники экскурсии погибли в коллекторе из-за ливня.

Местонахождение Александра Кима следователи установили 21 августа, его должны доставить в столицу в ближайшее время. В Петербурге в понедельник были проведены обыски.

По версии следствия, 20 августа гид-диггер повел группу из семи человек на экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки. Начался сильный ливень. Участники группы перестали выходить на связь. Затем оказалось, что все участники экскурсии погибли, в том числе одна несовершеннолетняя. Их тела двое суток искали в коллекторе и в Москве-реке. Поиски завершились днем 22 августа, идет опознание, сообщили в столичном главке СК.

В ведомстве напомнили, что находиться в подземных коллекторах могут исключительно сотрудники специальных служб города. По данным СК, "организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения".

Задержан еще один из организаторов экскурсии – Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет просить суд его арестовать.

Еще один фигурант дела - гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский - который находится в розыске. По сведениям СК, 21 августа он вылетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована и изучается документация, назначен ряд экспертиз, проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

После случившегося сайты, предлагавшие экскурсии по коллектору Неглинки, сняли объявления об этой услуге.