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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Арестован первый фигурант дела о гибели участников диггерской экскурсии в Москве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 21 октября Александра Кима по делу о гибели экскурсионной группы, которая в грозу и ливень утонула в коллекторе Неглинки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Киму предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Ким был задержан 21 августа в Петербурге и доставлен в Москву. В СК его назвали гендиректором ООО "Спутник" - фирмы, которая организовала диггерскую экскурсию по подземельям Москвы и продавала на нее билеты. СМИ отмечали, что Ким - создатель платформы, на которой было размещено объявление об экскурсии. При этом в поддержку предпринимателя выступили ряд коллег, указавших, что на платформе размещено множество других объявлений и что непосредственно к организации экскурсии, ставшей причиной гибели людей, Ким отношения не имел.

По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер повел семь экскурсантов по маршруту по подземной реке Неглинке . Во время экскурсии начался сильный дождь, из-за которого после резкого подъема воды коллектор вместе с людьми затопило. Погибли восемь человек - диггер и все участники экскурсии. Тела искали двое суток. Следствие установило трех человек, подозреваемых в причастности к организации экскурсии.

Организаторы экскурсии, считает следствие, уверяли граждан в безопасности мероприятия, несмотря на незаконность проникновения к коллекторы, где имеют право находиться исключительно сотрудники городских служб.

Вместе с Кимом по делу был также задержан 31-летний Никита Дубас, по некоторым данным, организатор экскурсии. Еще один подозреваемый покинул Россию и объявлен в розыск.

Замоскворецкий суд Спутник Никита Дубас Александр Ким Неглинка
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