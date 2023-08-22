Обнаружены тела всех утонувших во время экскурсии по подземельям в Москве

Поисковая операция прекращена, началось опознание тел

Поисковые работы на Москве-реке Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Тело восьмого погибшего во время подземной экскурсии в столичном коллекторе найдено в Москва-реке, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Ранее сообщалось об обнаружении тел семи участников экскурсии.

В столичном главке Следственного комитета РФ (СКР) заявили, что в настоящее время тела всех погибших обнаружены, не уточнив их количество.

"К данному часу обнаружены тела всех участников экскурсии. Следователи приступили к процедуре опознания", - сообщили в ведомстве.

Поисковая операция прекращена.

По основной версии, люди погибли, утонув в коллекторе из-за резкого подъема уровня ливневых вод.

"Когда начался дождь, группа могла пытаться покинуть туннель в районе станции метро "Трубная". Однако из-за аномальных осадков в ливневом коллекторе произошел резкий подъем уровня воды, и группа не успела выйти на поверхность. Люди утонули. Шансов спастись практически не было", - сказал собеседник агентства.

Экскурсия, по предварительным данным, не была согласована с профильными московскими организациями, а группа не была зарегистрирована.

"Участие в экскурсии стоило около 9 тыс. рублей. Оплата производилась наличными. Организаторы уверяли участников, что в непогоду экскурсия проводиться не будет, однако на случай внезапной непогоды запасные пути эвакуации предусмотрены не были", - сказали в экстренных службах.

В понедельник в СМИ появились сообщения, что 20 августа группа туристов, предположительно из восьми человек, отправилась на экскурсию с диггерами по Неглинной, когда на столицу обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды под землей коллектор вместе с людьми затопило.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В столичном управлении СКР сообщили, что установили трех лиц, причастных к организации экскурсии. С одним из них проводятся следственные действия. Несколько человек объявлены в розыск. В рамках расследования проведены обыски у лиц, осуществлявших продажу и предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.

Как установили следователи, организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в коллекторы. В СКР отметили, что в таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специализированных служб города.

"Правительство Москвы оказывает содействие и всестороннюю помощь следствию", - резюмировали в СКР.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта, с которым работают следователи, добавили в СКР.