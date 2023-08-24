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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Что случилось этой ночью: четверг, 24 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пригожин находился на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета. "На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа", - сказали в экстренных службах. В числе пассажиров также был Дмитрий Уткин.

- Минобороны РФ заявило об уничтожении двух украинских дронов в Брянской области. В министерстве сообщили, что это произошло в среду около 22:00 мск. Система ПВО также сбила три беспилотника над Брянской и Калужской областями в четверг.

- Суд арестовал фигурантов дела о гибели участников диггерской экскурсии в Москве. По ходатайству следствия, Александра Кима и Никиту Дубаса отправили под стражу сроком до 21 октября 2023 года.

- Путин прибыл в Курскую область. Президент приехал на торжества, посвященные 80-летию победы в Курской битве.

- КНДР заявила о второй неудачной попытке вывода спутника-шпиона на орбиту. "Полет первой и второй ступеней ракеты проходил в штатном режиме, однако запуск не удался из-за сбоя (...) с третьей ступенью", - сообщило ЦТАК.

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