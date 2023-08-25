Главным режиссером РАМТа стала Марина Брусникина

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Главным режиссером Российского академического молодежного театра (РАМТ) стала Марина Брусникина, сообщил художественный руководитель театра Алексей Бородин на сборе труппы. Его процитировала пресс-служба театра.

"Я счастлив, что Марина Станиславовна приняла мое предложение: ее приход в РАМТ в качестве главного режиссера, на мой взгляд, предельно органичен и естественен", - сказал он.

Он напомнил, что первый спектакль в театре - "Лада, или Радость" - Брусникина поставила в 2013 году, "и уже тогда между театром и режиссером возник настоящий творческий контакт". После Брусникина выпустила в РАМТе еще три спектакля.

Первой премьерой нового сезона - 11, 12 и 14 сентября - станет документальный спектакль Брусникиной "Здесь дом стоял". Как отметили в театре, во время показа спектакля все пространство Маленькой сцены превратится в большую многокомнатную квартиру, куда зритель придет в гости к старожилам театра.

15 и 16 сентября режиссер Андрей Рыклин представит спектакль "Сердце Запада" по рассказам О.Генри.

В 2024 году в театре состоятся премьеры спектаклей "Ленинградские сказки" драматурга Марии Малухиной и режиссера Филиппа Гуревича, которые объединяют в одном спектакле серию книг Юлии Яковлевой, "Томасина" драматурга Оли Потаповой и режиссера Али Ловянниковой по повести-сказке "американского Андерсена" Пoла Гэлликo о животных и их людях.

В планах театра также спектакль "Битвы по средам" по роману Гэри Шмидта о том, как подросток становится человеком. Режиссер Иван Пачин приступит к работе после решения вопросов с авторскими правами.

Кроме того, худрук театра Бородин начнет работу над спектаклем по пьесе Бориса Зайцева "Усадьба Ланиных". Во второй половине сезона к постановке романа Ивана Шмелева "Лето Господне" на Большой сцене приступит Брусникина. Режиссер Екатерина Половцева вместе с художником Эмилем Капелюшем работают над постановкой "Мизантропа" Мольера на Маленькой сцене, также на ней режиссер Владимир Богатырев готовит к выпуску семейный спектакль "Каштанка" по рассказу Чехова.