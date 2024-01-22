Минкультуры скоро назначит нового художественного руководителя Малого театра

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Решение о новом художественном руководителе Государственного академического Малого театра будет принято в ближайшее время, на этой неделе пройдут встречи с руководством и труппой театра, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Скоро мы определимся с решением совместно с Малым театром. У нас в начале недели запланирован ряд встреч с руководителями, с труппой Малого театра. И новости по театру будут совсем скоро", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о новом художественном руководителе театра.

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер 11 января. Он возглавлял театр с 1988 года.