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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Минкультуры скоро назначит нового художественного руководителя Малого театра

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Решение о новом художественном руководителе Государственного академического Малого театра будет принято в ближайшее время, на этой неделе пройдут встречи с руководством и труппой театра, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Скоро мы определимся с решением совместно с Малым театром. У нас в начале недели запланирован ряд встреч с руководителями, с труппой Малого театра. И новости по театру будут совсем скоро", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о новом художественном руководителе театра.

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер 11 января. Он возглавлял театр с 1988 года.

Минкультуры Ольга Любимова Юрий Соломин Малый театр
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