На выборах в Москве к концу первого дня проголосовали свыше 1,5 млн человек

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов сообщил, что на выборах в столице проголосовали 1,5 млн человек по состоянию на 20:00.

"Более 1,5 млн москвичей уже проголосовало. Жалоб нет, все прошло штатно", - сказал Асафов журналистам в пятницу.

Он напомнил, что несмотря на закрытие избирательных участков, москвичи могут проголосовать онлайн.

В свою очередь председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова сообщила результаты голосования традиционным способом, на бумаге. "Цифра составляет по состоянию на 20 часов 169 тыс. 155, на дому проголосовало 48 тыс. 298 человек, это подразумевается именно на бумаге", - сказала Кириллова.

Согласно данным комиссии по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), на 20 часов "выдано бюллетеней 1 406 603, получено бюллетеней 1 370 227".

Ранее Кириллова сообщала, что в Москве 7,6 млн избирателей. Таким образом, явка к концу первого дня составила около 20,7%.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводятся более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре принимают участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе.