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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

В Москве смонтируют мост, который соединит остров Балчуг с ЦПКиО и "Музеоном"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В центр Москвы доставили 54-метровый мост, который установят над Водоотводным каналом и который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном", сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Пролетное строение массой 235 тонн собрали в районе подмосковного Лыткарина и 12 сентября на двух баржах за восемь часов перевезли к острову Балчуг. 13 сентября его смонтируют с ранее подготовленными опорами.

"В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут", - отметил Собянин.

Балчуг Музеон Сергей Собянин ЦПКиО Москва Лыткарино
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