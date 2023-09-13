В Москве смонтируют мост, который соединит остров Балчуг с ЦПКиО и "Музеоном"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В центр Москвы доставили 54-метровый мост, который установят над Водоотводным каналом и который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном", сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Пролетное строение массой 235 тонн собрали в районе подмосковного Лыткарина и 12 сентября на двух баржах за восемь часов перевезли к острову Балчуг. 13 сентября его смонтируют с ранее подготовленными опорами.

"В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут", - отметил Собянин.