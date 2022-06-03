Якиманку и Балчуг соединят новым велопешеходным мостом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы построят велопешеходный мост через Водоотводный канал, он соединит остров Балчуг с районом Якиманка, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Глава стройкомплекса Андрей Бочкарев назвал этот мост "связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов города". Когда его построят, непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, в том числе Болотной площади и ГЭС-2.

"Кроме того, благодаря его строительству, будет сформирован единый креативно-деловой кластер в центре Москвы", - добавил чиновник через пресс-службу.

По его словам, строительство моста позволит убрать с маршрута три подъема по лестнице, что сделает маршрут удобным для маломобильных граждан, и на 85% сократится дорога из "Музеона" и Якиманки до памятника Петру I.

Мост будет длиной 54 метра. Его встроят в существующее укрепление берега, а его габариты позволят пропускать более 4 тысяч человек в час.

Сооружение будет выполнено в виде изогнутой металлической балки, которая в в центре моста превращается в скамейки для прохожих, а с другой стороны станет разделительной полосой для потока велосипедистов и пешеходов.