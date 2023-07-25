Пешеходный мост между "Красным Октябрем" и "Музеоном" построят к концу 2024 - началу 2025 г.

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Новый мост, который свяжет парк "Музеон" и территорию около "Красного Октября", может быть достроен в конце 2024 или начале 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика (между парком и "Красным Октябрем" - ИФ). Начали его уже строительство, надеюсь, что в конце следующего или в начале 2025 года он будет построен", - сказал Собянин во время встречи с жителями Центрального административного округа, кадры с которой опубликованы в блоге мэра Москвы.

Собянин отметил, что проект моста между памятником Петру I и Крымской набережной "давно напрашивался". "Я просил это сделать инвесторов, которые должны заниматься реконструкцией "Красного Октября", но, к сожалению, они так и не собрались", - сказал мэр. По его словам, власти Москвы приняли решение о строительстве моста и включили его в свою программу.