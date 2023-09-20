Путин может поднять вопрос о ситуации с COVID-19 на одном из ближайших совещаний

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин может поднять вопрос о ситуации с сезонным заболеванием коронавирусом на одном из совещаний в случае необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нельзя исключать, что, используя какие-то ближайшие совещания, конечно, президент может поднять этот вопрос с тем, чтобы выслушать доклады тех, кто отвечает за эту область", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на вопрос, не планируется ли специальное обсуждение ситуации с коронавирусной инфекцией на одном из совещаний главы государства.

Песков напомнил, что регионы реализуют свои полномочия при выстраивании действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации.

"Сейчас нам уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост (заболевания коронавирусом - ИФ), с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять ни на работу, ни на учебу", - заявил Песков.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в России сейчас не планируется вводить ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

"В настоящее время вводить ограничительные меры, такие, как например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю в РФ зарегистрировано порядка 11,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон".

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.