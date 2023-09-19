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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Роспотребнадзор заявил об отсутствии планов вводить ограничения из-за COVID-19

Роспотребнадзор заявил об отсутствии планов вводить ограничения из-за COVID-19
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В России в настоящий момент не планируется вводить ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время вводить ограничительные меры, такие, как например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что за неделю в РФ зарегистрировано порядка 11,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон".

"Рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью. В осенний период регистрируется подъем заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники с каникул, и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями", - отметили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что для того, чтобы не заболеть, важно соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа или глаз руками. Кроме того, стоит регулярно очищать и дезинфицировать поверхности и устройства, проветривать помещения.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.

Хроника 09 января 2020 года – 19 сентября 2023 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор
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