Собянин передал часть полномочий департамента природопользования другим ведомствам

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о передаче части полномочий столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды другим ведомствам.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэра и правительства Москвы, часть полномочий от департамента природопользования и охраны окружающей среды будут переданы департаментам культуры, жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта, префектурам административных округов, а также комитету по архитектуре и градостроительству.

Так, полномочия по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных комплексов будут переданы департаменту культуры. Кроме того, полномочия по ООПТ передадут департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Документ предписывает утвердить перечень ООПТ, использование и содержание которых перейдут данным департаментам.

Полномочия по управлению эколого-просветительскими центрами сохраняются за департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

Контроль за выполнением постановления возложен на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

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