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Охраняемые природные территории Москвы перешли под контроль Москомархитектуры

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Москомархитектура будет курировать охраняемые природные территории и градостроительную комиссию, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"В зону ответственности комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) перешли регулирование особо охраняемых природных территорий и деятельности градостроительно-земельной комиссии (ГЗК)", - говорится в сообщении.

По мнению председателя ведомства Юлианы Княжевской, эти изменения позволят городу оптимизировать административные процессы и сосредоточить полностью отдельные темы в одном ведомстве.

"В результате сократятся издержки и консолидируется большой объем информации в комитете для обеспечения всестороннего контроля за реализацией принимаемых решений", - считает Княжевская.

Среди вопросов, которые будет курировать Москомархитектура в рамках ГЗК, согласование инвестиционных проектов и регулирование земельных отношений, а также утверждение границы особо охраняемых природных территорий.

Ранее эти функции выполнял Москомстройинвест, который упразднили в сентябре 2023 года. Его полномочия передали в ведение нескольких столичных департаментов, в том числе Москомархитектуры.

27 сентября стало известно, что мэр города Сергей Собянин передал часть полномочий столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды департаментам культуры, жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта, префектурам административных округов, а также комитету по архитектуре и градостроительству.

Так, полномочия по использованию и содержанию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных комплексов были переданы Департаменту культуры. Кроме того, полномочия по ООПТ передали Департаменту жилищно-коммунального хозяйства.

ГЗК Москомархитектура Москомстройинвест Сергей Собянин Москва Юлиана Княжевская
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