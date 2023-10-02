Депздрав Москвы назвал неактуальной передачу COVID-вакцин частным клиникам

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Передача вакцин от СOVID-19 московским частным клиникам стала неактуальной после отмены статуса пандемии и, как следствие, снижения спроса на вакцинацию граждан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там отметили, что сделать бесплатную прививку против коронавирусной инфекции можно, как и ранее, в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в крупнейших частных клиниках невозможно пройти вакцинацию "Спутником V" или "Спутником Лайт". В некоторых клиниках прививают препаратом "Конвасэл", а многие отказались от предоставления услуги по вакцинации от COVID-19.