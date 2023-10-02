Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Депздрав Москвы назвал неактуальной передачу COVID-вакцин частным клиникам

Депздрав Москвы назвал неактуальной передачу COVID-вакцин частным клиникам
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Передача вакцин от СOVID-19 московским частным клиникам стала неактуальной после отмены статуса пандемии и, как следствие, снижения спроса на вакцинацию граждан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там отметили, что сделать бесплатную прививку против коронавирусной инфекции можно, как и ранее, в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в крупнейших частных клиниках невозможно пройти вакцинацию "Спутником V" или "Спутником Лайт". В некоторых клиниках прививают препаратом "Конвасэл", а многие отказались от предоставления услуги по вакцинации от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 02 октября 2023 годаПандемия коронавируса
Спутник коронавирус Конвасэл Депздрав Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Московский зоопарк переходит на осенний режим работы

Московский зоопарк переходит на осенний режим работы

Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель отправлен под домашний арест

Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель отправлен под домашний арест

Синоптики спрогнозировали понижение температуры в Москве в начале октября

Синоптики спрогнозировали понижение температуры в Москве в начале октября

Кадыров заявил о поддержке Путиным идеи строительства новой мечети в Москве

Кадыров заявил о поддержке Путиным идеи строительства новой мечети в Москве

Движение на фиолетовой ветке метро в Москве восстановлено после ЧП с пассажиром

На севере фиолетовой ветки метро в Москве нет движения из-за человека на пути

Собянин передал часть полномочий департамента природопользования другим ведомствам

Собянин передал часть полномочий департамента природопользования другим ведомствам

Начало отопительного сезона в Москве сдвинется как минимум на неделю

Начало отопительного сезона в Москве сдвинется как минимум на неделю

Столичный парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия

Парк "Зарядье" в Москве закрыт из-за сообщения о неопознанном устройстве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });