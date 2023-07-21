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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации от COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России разработал проект, согласно которому предлагается перейти от массовой вакцинации от коронавируса к вакцинации уязвимых категорий граждан.

"В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

Вакцинацию будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории в ведомстве отнесли людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Минздрав коронавирус
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