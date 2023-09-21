Вакцинация детей против COVID-19 в РФ приостановлена

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинация детей от коронавируса в России приостановлена из-за запуска Минздравом РФ третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В настоящий момент вакцинация детей этого возраста (с 12 до 18 лет - ИФ) приостановлена, потому что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом, которая проходит в настоящий момент испытания", - сказал Горелов на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что в РФ была создана одна вакцина от коронавируса для детей с 12 до 18 лет, по которой были проведены все клинические испытания. Это вакцина центра им. Гамалеи.

Клинические исследования обновленной вакцины будут проходить минимум два месяца на лицах от 18 до 60 лет, отметил Горелов. Затем, через два месяца, "в зависимости от исходов третьей фазы, будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернуться к детям".

При этом, Горелов подчеркнул, что Минздрав действует в рамках жестких международных правил, которые регламентируют проведение исследований, соблюдают все стандарты.