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В Москве открыли развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Москве во вторник открылось движение по транспортной развязке на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).

"Сдаем сегодня сложный, важный объект – развязка на Московском скоростном диаметре, которая соединяет несколько важных улиц: Люблинская, Краснодарская, Ставропольская, таким образом улучшая транспортную доступность четырех районов Юго-восточного административного округа. В дальнейшем дорога будет проложена до Третьего транспортного кольца, пройдет мимо "Южного порта" – территория строительства нового городского центра, делового и жилого районов", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии развязки.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство транспортной развязки на пересечении дублёра Люблинской улицы и южного направления МСД было начато в декабре 2020 года и завершено в октябре 2023 года, на месяц раньше контрактного срока.

В рамках проекта построено и реконструировано 4 километра дорог, включая 5 искусственных сооружений общей протяженностью свыше 2,7 км, было выполнено переустройство 78 км инженерных коммуникаций.

В пресс-службе мэра и правительства столицы также сообщили, что открытие транспортной развязки позволит снизить нагрузку на Волгоградский проспект, Краснодонскую улицу и Волжский бульвар.

"В результате значительно улучшена транспортная доступность московских районов Печатники, Люблино Кузьминки, Текстильщики, и Марьино, в которых проживает свыше 780 тысяч человек", - сообщили в мэрии.

Там также добавили, что создание альтернативной связи между районами сократит перепробег автотранспорта до 7 километров. "По данным аналитиков ЦОДД, Люблинская улица разгрузится до 11%, Волгоградский проспект – до 4%", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в утренний час пик уменьшится время в пути на участках Люблинской улицы: от Ставропольской улицы до Волгоградского проспекта – до 18%, от Волгоградского проспекта до Краснодарской улицы – до 15%, а также на участке Волгоградского проспекта от Волжского бульвара до МСД - до 10%.

Москва
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