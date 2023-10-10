В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024-2026 гг.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Столичные власти утвердили прогноз социально-экономического развития Москвы на 2024-2026 годы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024-2026 годы", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, прогноз был утвержден исходя из того, что экономика Москвы успешно адаптировалась к введенным против РФ ограничениям и вернулась к устойчивому развитию. "Мы наблюдаем рост деловой активности во всех основных отраслях экономики, включая производственный и потребительский секторы", - отметил мэр.

"Ожидаем, что ежегодно: производство обрабатывающей промышленности будет расти на 6,5-7,5%; инвестиции в основной капитал – на 4,8-6,2%; оборот розничной торговли и объём платных услуг – на 2,7-3% и 4,3%; валовой региональный продукт – на 2,5-3%", - добавил Собянин.

При этом, по словам мэра, уровень официально зарегистрированной безработицы останется на историческом минимуме.