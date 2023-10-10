Автомобилистов в Москве призвали к осторожности из-за заморозков в ночь на среду

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах Москвы в связи с ожидающимися минусовыми температурами в ночь на среду, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в ночь на 11 октября. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

При необходимости будет проведена противогололедная обработка, добавили в пресс-службе. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - сказано в сообщении.