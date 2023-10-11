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На станции метро "Печатники" в Москве пустой поезд врезался в стоявший состав

На станции метро "Печатники" в Москве пустой поезд врезался в стоявший состав
Автомобили скорой помощи у станции метро "Печатники"
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Столкновение двух поездов произошло на станции московского метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сегодня утром, в 10:22, на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд", - говорится в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что в настоящее время нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". Все службы метро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Серьезно пострадавших в результате инцидента нет, пострадал машинист, ему оказывается помощь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что травму получил машинист поезда, медиками оказывается помощь.

"Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка", - добавил мэр.

Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута от метро "Дубровка" до "Люблино" с остановками у станций метро по пути: "Дубровка", "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" и "Люблино", отметили в дептрансе.

"Просим также пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта", - говорится в телеграм-канале департамента.

Сергей Собянин Москва Московский метрополитен
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