Пять человек госпитализированы после столкновения поездов в московском метро

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух поездов на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро пострадали пять человек, все они госпитализированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По состоянию пострадавших. У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что "все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь".

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что в результате наезда старого состава на уже стоящий на станции поезд произошло столкновение двух составов на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии. В настоящее время нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка".

Все службы метро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия. Собянин ранее сообщал, что серьезно пострадавших в результате инцидента нет, пострадал машинист.

Дептранс столицы также сообщил, что после столкновения поездов станции Люблинско-Дмитровской линии метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыли для пассажиров.