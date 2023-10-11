Причиной ЧП на станции "Печатники" в московском метро назвали ошибку машиниста

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Руководитель Московского метрополитена Виктор Козловский назвал причиной столкновения двух поездов на станции метро "Печатники" неверное решение машиниста.

"Определена причина наката поезда на станции метро "Печатники" - это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров", - сказал Козловский, которого процитировали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам главы метрополитена, машинист-инструктор с более чем 20-летним опытом вождения признал свою вину. "До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он являлся главным ревизором", - сказал Козловский.

Руководитель метрополитена отметил, что четверым пострадавшим пассажирам и машинисту поезда оказывается медицинская помощь, у последнего - перелом ноги.

"Продолжаются восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено", - резюмировал Козловский.

Как сообщалось, в четверг произошло столкновение старого состава с уже стоящим поездом на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии. В настоящее время нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". Все службы метро работают над восстановлением движения на участке.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что в результате столкновения двух поездов пострадали пять человек, все они госпитализированы. У машиниста - травма средней тяжести. У остальных пострадавших небольшие повреждения, их состояние удовлетворительное.