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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Плановые тактико-специальные учения ФСО пройдут в Москве 1-3 ноября

Плановые тактико-специальные учения ФСО пройдут в Москве 1-3 ноября
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Москве 1-3 ноября пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации.

"Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ", - говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО.

Согласно сообщению, основные этапы учения пройдут на территории Дома правительства РФ, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы. "В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности", - отмечается в сообщении.

ФСО обращает внимание, что "для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации".

"Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан при этом не планируется", - уточняется в сообщении.

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