ФСО проведет в Москве плановые тактико-специальные учения 27-30 октября

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Москве на территории федеральных органов власти пройдут ежегодные плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны, их будут проводить с 27 по 30 октября. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

"Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ", - сказано в сообщении.

Основные этапы учений пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации, Госдумы.

"В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности", - отмечается в сообщении.

В время проведения тактико-специальных учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано.