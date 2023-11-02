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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Вильфанд заявил, что предстоящая зима в России может быть теплее, чем обычно

Вильфанд заявил, что предстоящая зима в России может быть теплее, чем обычно
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Температурный фон в течение зимнего периода в России ожидается около или выше обычных сезонных значений, с оттепелями и сильными морозами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В течение всего зимнего периода температурный фон не только в Москве, но и на Европейской части России, и в Азиатской части прогнозируется около или выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

В частности, в Москве в течение зимы будут наблюдаться как оттепели, так и морозы до -15 -20 градусов, сказал метеоролог.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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