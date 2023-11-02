Вильфанд заявил, что предстоящая зима в России может быть теплее, чем обычно

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Температурный фон в течение зимнего периода в России ожидается около или выше обычных сезонных значений, с оттепелями и сильными морозами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В течение всего зимнего периода температурный фон не только в Москве, но и на Европейской части России, и в Азиатской части прогнозируется около или выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

В частности, в Москве в течение зимы будут наблюдаться как оттепели, так и морозы до -15 -20 градусов, сказал метеоролог.