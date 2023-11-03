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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Москвичей предупредили о возможных поквартирных обходах лжекоммунальщиков

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие выходные могут активизироваться мошенники и под видом сотрудников коммунальных служб проводить поквартирные обходы, предупредил заммэра города Петр Бирюков через телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей и пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Поэтому еще раз призываем жителей к бдительности. Помните, что если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это - мошенники", - сказал заммэра.

Он напомнил, что коммунальщики в выходные и праздники обходы не проводят, кроме того, они не приходят без предупреждения, если не случилось аварии.

"Выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", - сказал Бирюков.

Объявления о плановых проверках обычно заранее вывешивают в подъездах и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.

Москва Петр Бирюков
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