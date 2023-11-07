Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Штейн по делу о фейках про ВС РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал участницу проекта Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Срок ареста Штейн установлен на два месяца с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Штейн, по данным суда, заочно предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Штейн объявлена в розыск.

В 2022 году Штейн была оштрафована на 50 тыс. руб. за дискредитацию использования ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В 2021 году Штейн был назначен один год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ), из-за акции в поддержку Алексея Навального. Позднее по ходатайству уголовно-исправительной инспекции ФСИН неотбытое по этому делу наказание ей было заменено на лишение свободы в колонии общего режима сроком на 31 день.

В настоящее время Штейн находится за границей.