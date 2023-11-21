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Суд в Москве отказал журналисту Муратову в исключении из реестра иноагентов

Суд в Москве отказал журналисту Муратову в исключении из реестра иноагентов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан в России иноагентом) о признании незаконным решения министерства юстиции РФ о его внесении в реестр иностранных агентов, передал корреспондент "Интерфакса".

Такое решение огласила судья Наталья Хайретдинова.

Журналист просил суд признать незаконным решение Минюста о его внесении в реестр иноагентов и исключить его из реестра.

Муратов и его представители заявили, что обжалуют решение суда.

Согласно озвученной в суде позиции Минюста, Муратов был внесен в реестр иноагентов из-за распространения сообщений и материалов иностранных агентов, участия в создании их материалов, а также осуществления, по мнению ведомства, политической деятельности "в форме распространения мнения" о принимаемых органами власти решений и "в форме формирования общественно-политических взглядов".

Кроме того, пояснил представитель Минюста в суде, Муратов давал интервью "иностранным информационным структурам" из недружественных государств, в частности - Украины, Великобритании и Латвии, имеющих заведомо негативную позицию в отношении России.

"Совокупность указанных обстоятельств подтверждает законность и обоснованность решения министерства юстиции о внесении истца в реестр иностранных агентов", - сказал представитель Минюста.

Представители Муратова заявили в суде о незаконности и необоснованности внесения журналиста в реестр иноагентов, отметив, что оно ограничивает его в реализации конституционных прав.

Сам Муратов, выступая в суде, подчеркнул, что не находится под иностранным влиянием и что он патриот России.

"Все до единого мои высказывания являются конституционными. (...) Я имею права на высказывания и свои убеждения", - сказал он.

Муратов был внесен в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года.

Журналист заявил о несогласии с решением Минюста. Решение осудил Норвежский Нобелевский комитет.

После решения Минюста в "Новой газете" сообщили, что Муратов покинет пост главного редактора издания на время судебного разбирательства по оспариванию статуса иноагента.

"Новая газета" была основана в 1993 году. В 2022 году по решению суда регистрация ее печатной версии в качестве СМИ была признана недействительной. Сотрудники издания продолжают работу.

В 2021 году Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является необходимым условием демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов Замоскворецкий суд Москва Минюст РФ
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