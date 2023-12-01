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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

В Москве усилили контроль за водоемами и призвали горожан не ходить по льду

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и призвал горожан не выходить на лед, который еще не окреп.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал он.

По его словам, на Москве-реке лед либо полностью отсутствует, либо его толщина не больше 6 см, а на внутренних водоемах - от 5 до 15 см, на реке Десне и прудах в Новой Москве - от 10 до 12 см.

"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов", - сказал глава комплекса городского хозяйства.

Зимой спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники; этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км/ч.

Петр Бирюков Москва Москва-река Десна
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