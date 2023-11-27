Высота снежного покрова в Москве к концу ноября вырастет до 25 см

Небольшой снег будет идти в столице всю неделю

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Небольшой снег будет идти в Москве в течение недели, еще один снегопад прогнозируется в четверг; высота снежного покрова в столице к концу ноября вырастет до 25 см, выпавший снег не растает уже до весны, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник и среду будет небольшой снежок, а в четверг опять будет снег, но ледяного дождя и снега не будет, поэтому высота снега подрастет еще на 3-4 см. Поэтому, к концу ноября высота снега будет около 25 см", - сказал Вильфанд.

В первых числах декабря, в пятницу и субботу, также прогнозируется небольшой снег.

За прошедшую ночь в Москве и Подмосковье выпало от 6 до 24 мм осадков в зависимости от районов. Так, на станции ВДНХ зафиксировано 16 мм осадков, минимальное количество осадков выпало на станции в Шереметьево - 6 мм, а максимальное в Кашире - 24 мм.

Увеличилась высота снежного покрова - в Москве высота снега на станции ВДНХ выросла до 21 см, на станции Балчуг - до 22 см, на станции в Михайловском, расположенной в новой Москве, - до 24 см, в МГУ - до 22 см, а на станции в Тушине - до 19 см. В Подмосковье снежный покров на разных станциях вырос до 13 - 25 см.

Несмотря на положительную температуру в понедельник днем, как отметил Вильфанд, выпавший снег "сохранится, останется с нами, не навсегда, но до весны".

При этом, из-за того, что температура в столичном регионе уже поднялась до плюс 2 градусов, началось небольшое подтаивание снега, что приведет к усилению гололедицы.

"Ветерок, который есть сейчас, с порывами до 10-12 м/с, он, конечно же, будет способствовать тому, что подтаявший снег будет замерзать, поэтому на дорогах гололедица. Она также обусловлена и прошедшим в некоторых районах ледяным дождем. Таяние снега продлится до 16:00-17:00, это приведет к тому, что гололедица будет усиливаться", - сказал Вильфанд.

Однако, уже вечером в Москве и Подмосковье начнется значительное понижение температуры - в столице предстоящей ночью и днем во вторник будет от минус 8 до минус 5 градусов. Очень холодная погода с январскими морозами будет в среду, когда в Москве ночью будет минус 15 - минус 11 градусов, а днем - минус 7 - минус 5.

Также из-за достаточно низкого давления на этой неделе москвичам не стоит ждать солнца, так как будут достаточно плотные облака.