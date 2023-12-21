В Москве усилили контроль за водоемами из-за оттепели

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники поисково-спасательной службы усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Он призвал взрослых внимательнее следить за детьми и собаками во время прогулок у воды.

"Из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру, потому выходить на него опасно. Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал он.

По его данным, толщина льда на Москве-реке составляет от 7 до 15 см, в заливах и поймах - от 10 до 16 см, на внутренних водоемах - 15-22 см, на прудах в новой Москве - 14-15 см.

"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов", - сказал заммэра.

Зимой спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км/ч.