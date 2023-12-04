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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Электробус загорелся на северо-востоке Москвы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Электробус загорелся на конечной станции на северо-востоке столицы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 12:50 на конечной станции напротив дома 20 по Костромской улице произошел инцидент с участием электробуса. По предварительной информации, электробус находился на конечной станции без пассажиров. На месте происшествия работали специальные службы. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с производителями транспортного средства.

Транспортное средство обслуживается производителем – ПАО "КАМАЗ" по контракту жизненного цикла.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Бибирево загорелся автобус. Пожар произошел, когда электробус стоял на зарядной станции. Транспорт полностью выгорел.

Москва Мосгортранс КАМАЗ
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