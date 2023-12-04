В Москве с воскресенья выпало 23 см снега

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье и в ночь на понедельник в результате аномального снегопада в Москве выпало 23 см осадков. Снег убирали более 135 тысяч человек и более 18 тысяч единиц техники, сообщил заммэра городапо вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, уборка снега шла непрерывно и продолжается до сих пор. Проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.

"Приступили к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - сказал Бирюков.

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.