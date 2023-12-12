Оказание услуг по линии ГИБДД частично возобновлено в МФЦ Москвы
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения Госавтоинспекции Москвы, расположенные во флагманских МФЦ, возобновили оказание госуслуг после технического сбоя, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Информация будет обновляться по мере восстановления работоспособности систем, заявили в ведомстве.
Ранее во вторник сообщалось, что технический сбой нарушил работу информационных ресурсов столичной Госавтоинспекции, предоставление услуг по регистрации машин и выдаче водительских удостоверений было приостановлено.