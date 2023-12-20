Депздрав Москвы заверил, что число вызовов врачей сейчас обычное для эпидсезона

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Количество вызовов врачей на дом в Москве является обычным для эпидсезона и не превышает значений аналогичного периода 2022 года, сообщили в среду в столичном департаменте здравоохранения.

"Количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида", - говорится в сообщении депздрава в ответ на публикации в СМИ об увеличении количества вызовов врачей в Москве более чем в два раза.

Отмечается, что число вызовов скорой медицинской помощи (СМП) также соответствует текущему эпидсезону. Преимущественно обращения связаны с высокой температурой и простудными симптомами, они направляются на консультативный пост для принятия решения о необходимости выезда бригад "скорой" и оказания консультации.

Ранее в СМИ также появилась информация, что болеют и сами врачи, в связи с чем на смене вместо 12 диспетчеров скорой помощи работают по пять-шесть человек, и вместо 250-300 консультаций медики принимают до 600 пациентов.

"Информация о том, что в смене работают пять-шесть диспетчеров вместо 12 не соответствует действительности. В настоящее время в диспетчерском центре работает 70-75 операторов. Дозвон на телефон 103 остается стабильным и среднее время не превышает 5-6 секунд. Число врачей-консультантов было традиционно увеличено перед эпидсезоном почти в два раза - до 50-70 в смену, а в сутки они проводят около 14-15 тыс. консультаций", - отметили в департаменте.

В Москве ведется постоянный мониторинг структуры заболеваемости и никаких новых вирусов не отмечается. "Подчеркиваем, что существенного роста госпитализаций в городе также нет. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что Москва в полной мере обеспечена всеми мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19 как на амбулаторном, так и стационарном уровнях.