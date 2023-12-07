В РФ начался одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В России впервые с начала пандемии идет одновременный подъем заболеваемости коронавирусом и гриппом, число обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных заболеваний превысило 1 млн человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет, мы видим объединение волн подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски. Количество обратившихся по поводу острых респираторных вирусных инфекций, симптоматики, превысило 1 млн человек. Неделей ранее было чуть больше 800 тыс.", - сказала Попова журналистам на полях конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям".

Она отметила, что растет число обращений к врачам с коронавирусом и гриппом. В основном, а РФ регистрируется грипп АН3N2, получивший название гонконгский грипп или птичий грипп.

Также, как уточнила Попова, "увеличивается количество госпитализируемых, растет тяжесть заболевания".

В основном гриппом болеют граждане, не прошедшие вакцинацию от гриппа: "болеют гриппом сегодня не очень легко, и люди, которые не привиты".

Говоря о защите от вирусных инфекций, Попова подчеркнула, что одним из действующих средств остаются маски, однако, их стали носить реже.

"Меры защиты все знают сейчас очень хорошо, но, к сожалению, не соблюдают. В метро, во всех городах РФ и не только РФ, маски, к сожалению, не используются, а следовало бы", - подчеркнула Попова.