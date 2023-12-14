Вслед за снегопадами в Москву придет оттепель

Перепады температуры и сильный ветер приведут к гололедице

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Оттепель начнется в Москве в воскресенье, температура за сутки поднимется почти на 10 градусов - до плюс 3, такая погода сохранится в начале следующей неделе, резкого похолодания не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Утром в воскресенье еще холодно, минус 8 - минус 6 градусов, а к вечеру произойдет резкое повышение температуры до оттепели - уже во второй половине дня температура от минус 2 до плюс 3 градусов. И будут осадки, преимущественно в виде мокрого снега, но и дождик тоже не исключается", - сказал он.

Кроме того, в воскресенье прогнозируется ветер 5-10 м/с.

Такое резкое повышение температуры связано с тем, что погоду будет определять циклон, центр которого находится в районе Скандинавии. "По южной периферии этого циклона очень быстро будет перемещаться воздух из южных акваторий Атлантики. Воздушные массы не будут успевать трансформироваться, не успеют охладиться", - уточнил Вильфанд.

Теплая погода сохранится и в понедельник, когда и ночью, и днем температура будет от минус 2 до плюс 2 градусов, в течение дня будут небольшие осадки.

Из-за сохраняющегося ветра с порывами до 10 м/с прогнозируется сильная гололедица.

Во вторник, как уточнил глава Гидрометцентра, по предварительным расчетам, ночью в столичном регионе будет отрицательная температура, а днем около ноля - от минус 2 до плюс 3 градусов.

"Резкого понижения не прогнозируется. В последующие дни температура ночью отрицательная, а днем близка к нулевой отметке", - сообщил Вильфанд.