Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Вслед за снегопадами в Москву придет оттепель

Перепады температуры и сильный ветер приведут к гололедице

Вслед за снегопадами в Москву придет оттепель
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Оттепель начнется в Москве в воскресенье, температура за сутки поднимется почти на 10 градусов - до плюс 3, такая погода сохранится в начале следующей неделе, резкого похолодания не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Утром в воскресенье еще холодно, минус 8 - минус 6 градусов, а к вечеру произойдет резкое повышение температуры до оттепели - уже во второй половине дня температура от минус 2 до плюс 3 градусов. И будут осадки, преимущественно в виде мокрого снега, но и дождик тоже не исключается", - сказал он.

Кроме того, в воскресенье прогнозируется ветер 5-10 м/с.

Такое резкое повышение температуры связано с тем, что погоду будет определять циклон, центр которого находится в районе Скандинавии. "По южной периферии этого циклона очень быстро будет перемещаться воздух из южных акваторий Атлантики. Воздушные массы не будут успевать трансформироваться, не успеют охладиться", - уточнил Вильфанд.

Теплая погода сохранится и в понедельник, когда и ночью, и днем температура будет от минус 2 до плюс 2 градусов, в течение дня будут небольшие осадки.

Из-за сохраняющегося ветра с порывами до 10 м/с прогнозируется сильная гололедица.

Во вторник, как уточнил глава Гидрометцентра, по предварительным расчетам, ночью в столичном регионе будет отрицательная температура, а днем около ноля - от минус 2 до плюс 3 градусов.

"Резкого понижения не прогнозируется. В последующие дни температура ночью отрицательная, а днем близка к нулевой отметке", - сообщил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией"

Путин подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией"

МЧС сообщило об эвакуации из сектора Газа еще 28 россиян с семьями

МЧС сообщило об эвакуации из сектора Газа еще 28 россиян с семьями

Что произошло за день: среда, 13 декабря

Рубль в среду развернулся вниз к доллару и растерял рост к евро

Росстат повысил оценку роста ВВП России за январь-сентябрь до 3%

Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%

Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%

Инфляция в России с 5 по 11 декабря составила 0,2%, годовая ушла ниже 7,1%

ФНС обсудила с пивоварами теневые схемы производства пива

В Госдуму внесен законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках

В Госдуму внесен законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках

Суд взыскал в доход государства "УралАТИ" и связанные с ним предприятия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });