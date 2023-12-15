В Москве автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы предупредили, что в пятницу, по прогнозам, весь день будет идти снег, и призвали всех по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

"Из-за сложных погодных условий и незначительных ДТП в разных районах города расписание движения наземного транспорта может быть скорректировано", - предупредили чиновники.

В целом пока городской транспорт, в том числе метро, МЦК и МЦД, работает штатно.

"Просим водителей большегрузов не перегружать автомобили. И планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени. Используйте зимние грузовые шины - они обеспечат хорошее сцепление с дорогой", - попросили в ведомстве.

По данным дептранса, движение на МСД, ТТК и Садовом кольце - рабочее. Основные затруднения наблюдаются на МКАД в районе шоссе Энтузиастов, Варшавского и Киевского шоссе.

Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Садовом кольце и ТТК, вылетных магистралях в сторону области.

На движение могут повлиять погодные условия, низкие скорости, мелкие аварии, короткий рабочий день и строительные работы.

Чиновники комплекса городского хозяйства готовятся к продолжению снегопада. Как говорил вечером в четверг заммэра столицы Петр Бирюков, к субботе общий прирост снега может превысить 1,05-1,1 метра.