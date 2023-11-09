Кладбище с колумбарием появится на северо-востоке Москвы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Кладбище с колумбарием общей площадью 12,35 тыс. кв.м откроют на неэффективно используемом участке на северо-востоке Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Также на другом участке площадью 5,48 га построят 117,9 тыс. "квадратов" жилья по программе реновации, добавил руководитель департамента Максим Гаман. Также здесь планируют построить детский сад и школу.

Речь идет о двух неэффективно используемых землях общей площадью 20,72 га. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, они расположены по адресу: улица Стартовая, владение 18. Также на них предусмотрено строительство 138,53 тыс. кв.м различной недвижимости.

В проект инвестируют более 18 млрд рублей. Сейчас на одном участке находятся места хранения автотранспорта, автосервисы и склады, второй участок не используется.