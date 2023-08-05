Больше 4,7 тыс. жителей центра Москвы получат новое жилье по программе реновации

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по программе реновации в центре столицы новое жилье получат свыше 4,7 тыс. человек.

"Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы", - написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что больше всего правообладателей нового жилья - в Пресненском районе, свыше трех тысяч человек. На втором месте Басманный - около 800. Следом идут Таганский и Красносельский - больше 720 и почти 200 горожан соответственно.

По словам Собянина, в центре города уже расселили 30 старых домов.